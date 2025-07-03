Редкое земноводное остановило вырубку леса в Вологодской области

Жители Вожегодского района в Вологодской области узнали о планах по вырубке леса и решили не допустить сокращение массива. «Нам сообщили, что в окрестностях деревни Бекетово-42 вместо леса будут построены дома. Мы не против развития населенных пунктов, но хотим сохранить природу», — рассказали активисты «Российской газете». И у них получилось остановить деятельность, правда действовали они не в одиночку.
Защитники леса против вырубки не только из-за того, что деревья — это легкие планеты. Активисты в своем обращении к властям упомянули, что среди посадок обитает уникальный сибирский углозуб — редкое хвостатое земноводное, которое может пережить сильнейшие морозы. Это животное обитает только на территории всего нескольких округов в регионе и входит в Красную книгу России и Вологодской области как редкий вид и важный индикатор состояния экосистемы.
Также в лесах, которые власти решили срубить, краснокнижная орхидея Венерин башмачок. Такие уникальные флора и фауна могут помочь активистам отстоять территорию, особенно если эксперты официально подтвердят информацию о наличии редких видов рядом с поселком.
Орхидея Венерин башмачок, которую обнаружили в Вожегодском округе, является редким видом, который охраняется как в России, так и в Европе. Найти такой цветок сегодня — большая удача. А новость об уникальной амфибии — сибирском углозубе — впервые появилась в начале 2000-х годов. В 2021 году новые исследования показали, что популяция этого вида сохранилась и продолжает существовать в Вожегодском округе.
Сибирский углозуб (Salamandrella keyserlingii) — уникальный представитель земноводных, способный регенерировать внутренние органы. Он может выживать даже в условиях вечной мерзлоты благодаря способности впадать в глубокий анабиоз. Это единственный представитель семейства, приспособленный к жизни в суровых климатических условиях севера России.
Власти области признали, что необходимо провести обсуждение текущей ситуации с привлечением всех заинтересованных лиц, определить границы вырубки и организовать экологическую оценку. Будут приглашены специалисты в области биологии и ботаники, а также другие эксперты.
В правительстве области и других контролирующих инстанциях обратили внимание на ситуацию. По информации, полученной от министерства природных ресурсов региона, территория, занятая лесным фондом, принадлежит государству. Администрация муниципального образования не собирается предоставлять этот участок для строительства жилья.
Ранее россияне помогли спасти редких песцов на острове Медный у Камчатки.