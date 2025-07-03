Редкое земноводное остановило вырубку леса в Вологодской области

Защитники леса против вырубки не только из-за того, что деревья — это легкие планеты. Активисты в своем обращении к властям упомянули, что среди посадок обитает уникальный сибирский углозуб — редкое хвостатое земноводное, которое может пережить сильнейшие морозы. Это животное обитает только на территории всего нескольких округов в регионе и входит в Красную книгу России и Вологодской области как редкий вид и важный индикатор состояния экосистемы.