Синоптик Ильин рассказал, придет ли аномальная жара из Европы в Москву

Аномальная жара накрыла Европу. В Испании, Италии, Франции и других странах объявили повышенный уровень опасности. Там воздух прогревается до плюс 40 градусов и выше. В Турции и Греции бушуют лесные пожары из-за жары. А в Москве и европейской части России пасмурная погода и температура воздуха ниже климатической нормы. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», придет ли аномальная жара в Москву.
По его словам, 30-градусная жара может прийти в Московский регион уже на следующей неделе.
— Уже завтра в столице будет плюс 23−26 градусов, в субботу и воскресенье снова около 20−22 градусов тепла. А на следующей неделе с понедельника температура воздуха в Москве поднимется существенно выше 20-градусной отметки. В понедельник и вторник ожидается плюс 23−28 градусов. В отдельные периоды до середины июля столбик термометра будет приближаться к 30 градусам тепла. Настолько жарких дней будет немного, но температура 23−28 градусов в течение ближайших двух недель ожидается в столице, — сказал он.
Тем не менее синоптик отметил, что такой жары, как в Европе, москвичам ждать не стоит.
— Европу накрыл Азорский антициклон, который создает очень жаркие погодные условия. Хотя воздух в Россию будет идти с запада и юго-запада, он быстро трансформируется и не дойдет до нас настолько прогретым, — говорит Ильин.
Однако синоптик подчеркнул, что европейская жара дойдет до южных регионов России в предстоящие выходные.
— В выходные на юге России установится жаркая погода с температурой воздуха плюс 30−35 градусов. Жара придет в степные районы от Херсона и Крыма до Каспия. В горах будет свежее. Также в Сочи ожидается 22−27 градусов тепла. А в степных районах Кубани, Калмыкии, Ростовской области и Крыма будет до 35 градусов тепла. Температурный режим в этих регионах России приблизится к тем показателям, которые сейчас в Западной Европе, но все равно не достигнет 40-градусной жары, — сообщил собеседник «ВМ».
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве может возобновиться купальный сезон. Он пояснил, что произойдет, если погоду в течение четырех-пяти дней подряд будет формировать антициклон.