Синоптик Ильин рассказал, придет ли аномальная жара из Европы в Москву

— В выходные на юге России установится жаркая погода с температурой воздуха плюс 30−35 градусов. Жара придет в степные районы от Херсона и Крыма до Каспия. В горах будет свежее. Также в Сочи ожидается 22−27 градусов тепла. А в степных районах Кубани, Калмыкии, Ростовской области и Крыма будет до 35 градусов тепла. Температурный режим в этих регионах России приблизится к тем показателям, которые сейчас в Западной Европе, но все равно не достигнет 40-градусной жары, — сообщил собеседник «ВМ».