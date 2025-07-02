Пенсионер из Минска увез от мошенников 120 тысяч рублей, запутавшись в роуминге

Пенсионера убедили, что он сможет погасить эти кредиты, если заберет у других людей деньги. Минчанин поверил и забрал 120 тысяч белорусских рублей у других обманутых мошенниками минчан. Жертвы считали, что передают свои наличные сбережения для декларирования.