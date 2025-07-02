Пенсионер из Минска увез от мошенников 120 тысяч рублей, запутавшись в роуминге

В Минске 74-летний пенсионер «подвел» мошенников и увез от них 120 тысяч белорусских рублей, сообщает БелТА.
Так, на уловку мошенников попался пожилой минчанин, которого мошенники заманили продлением договора связи, чтобы выманить личные данные. После этого минчанину позвонили уже якобы правоохранители, сообщившие, что на него аферисты оформили большие кредиты.
Пенсионера убедили, что он сможет погасить эти кредиты, если заберет у других людей деньги. Минчанин поверил и забрал 120 тысяч белорусских рублей у других обманутых мошенниками минчан. Жертвы считали, что передают свои наличные сбережения для декларирования.
После мошенники поручили пенсионеру перевезти эти деньги за границу. За пределами Беларуси мужчине потребовалась новая SIM-карта и телефон. Но пенсионер запутался в роуминге, так как не смог подключить услугу. Потеряв связь с кураторами, белорус вернулся домой и увез деньги от мошенников.
По возвращению в Минск белорус узнал от правоохранителей, что его обманули. Деньги изъяли, их вернут владельцам.
Расследуются уголовные дела.
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