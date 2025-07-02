В Ростовской области представили нового главу поисково-спасательной службы

В Ростовской области на пост начальника поисково-спасательной службы назначили Вадима Кравцова. Нового руководителя представил директор донского ДПЧС Павел Нудгин.
Глава департамента по предупреждению и ликвидации ЧС региона выразил уверенность, что Вадим Кравцов внесет вклад в развитие службы и спасательного дела.
Напомним, новое кадровое назначение потребовалось после отставки Александра Толочкова, который занимал должность в течение восьми лет. За это время поисково-спасательная служба достигла значимых результатов.
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