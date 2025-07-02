Донские парламентарии помогли участнице СВО с позывным «Ласточка» приобрести дорогостоящий протез

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области помогли приобрести высокотехнологичный протез герою СВО — отважной связистке Алесье Данодиной.
Кавалер ордена Мужества из Ростовской области ни капли не сомневалась в том, что она должна принимать участие в спецоперации.
Дончанка, которая выбрала себе позывной «Ласточка» — именно такую татуировку она сделала себе на шее, оказавшись «за ленточкой», получила тяжелейшие травмы. Это произошло в июне 2023 года во время выполнения боевого задания. Лишь чудо спасло жизнь девушки — после взрыва у нее была раздроблена кость над бровью, разорвано веко, пробиты легкие и печень, сильно повреждены мышцы на правой руке, оторвана нога, а другая изрешечена осколками.
За жизнь Алесьи боролись врачи полевого госпиталя, медики Луганска и хирурги Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
В октябре 2023 года, при посещении раненых бойцов СВО из донского региона, проходивших лечение в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, с отважной девушкой познакомился председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
— Множество операций и тяжелейший период восстановления не истощили оптимизма «Ласточки», жажды жизни, не смогли стереть яркую улыбку и блеск голубых глаз. Это несгибаемый человек, настоящая героиня. Ее испещренный осколками бронежилет висит теперь в ее боевом подразделении как символ стойкости и храбрости, которые присущи этой хрупкой женщине, — поделился впечатлениями о первой встрече с Алесьей Данодиной спикер донского парламента Александр Ищенко. — Также он добавил, что гордится знакомством с ней.
Когда Алесья обратилась за помощью в приобретении дорогостоящего протеза бедра к донским депутатам, они приложили все усилия, чтобы наша дончанка смогла снова легко и быстро ходить.
Отметим, что сегодня Алесья Данодина принимает активное участие в общественной жизни Ростовской области: организует различные мероприятия для детей участников СВО, а также помогает передавать помощь военнослужащим в зону боевых действий.