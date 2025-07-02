Донские парламентарии помогли участнице СВО с позывным «Ласточка» приобрести дорогостоящий протез

Дончанка, которая выбрала себе позывной «Ласточка» — именно такую татуировку она сделала себе на шее, оказавшись «за ленточкой», получила тяжелейшие травмы. Это произошло в июне 2023 года во время выполнения боевого задания. Лишь чудо спасло жизнь девушки — после взрыва у нее была раздроблена кость над бровью, разорвано веко, пробиты легкие и печень, сильно повреждены мышцы на правой руке, оторвана нога, а другая изрешечена осколками.