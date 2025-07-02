Поездка в Турцию обернулась кошмаром для семьи из Уфы

Поездка на отдых в Анталью обернулась кошмаром для семьи из Уфы. Об этом рассказал Telegram-канал «Readovka».
Едва выйдя из самолета, туристы обнаружили, что с багажной полки пропала сумка, в которой были документы, телефоны, деньги и ключи от машины. В салоне ее тоже не было.
Сотрудники аэропорта, в свою очередь, каких-либо мер предпринимать не стали. На просьбы проверить камеры наблюдения или связаться с туроператором те ответили отказом.
Представители авиакомпании помогать тоже не стали и лишь развели руками. А турецкие правоохранители заявили, что раз уж россияне не пересекли границу, то и дело о краже заводить не станут.
В результате туристов просто-напросто развернули обратно в Уфу. И у семьи в тот момент образовалась новая проблема: без документов они могут не попасть обратно в Россию.
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