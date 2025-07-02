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Поездка в Турцию обернулась кошмаром для семьи из Уфы

Семью туристов из Уфы обокрали и депортировали из Турции.

Источник: Комсомольская правда

Поездка на отдых в Анталью обернулась кошмаром для семьи из Уфы. Об этом рассказал Telegram-канал «Readovka».

Едва выйдя из самолета, туристы обнаружили, что с багажной полки пропала сумка, в которой были документы, телефоны, деньги и ключи от машины. В салоне ее тоже не было.

Сотрудники аэропорта, в свою очередь, каких-либо мер предпринимать не стали. На просьбы проверить камеры наблюдения или связаться с туроператором те ответили отказом.

Представители авиакомпании помогать тоже не стали и лишь развели руками. А турецкие правоохранители заявили, что раз уж россияне не пересекли границу, то и дело о краже заводить не станут.

В результате туристов просто-напросто развернули обратно в Уфу. И у семьи в тот момент образовалась новая проблема: без документов они могут не попасть обратно в Россию.

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