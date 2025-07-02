ГПК: россиянин хотел сбежать в Турцию из-за долгов по поддельному паспорту через Минск

При оформлении ночного рейса из Национального аэропорта «Минск» 27 июня был выявлен иностранец с поддельным российским паспортом. Мужчина сказал, что в России у него есть долги, поэтому он купил поддельный паспорт, чтобы через Беларусь выехать в Турцию.