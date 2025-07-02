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ГПК: россиянин хотел сбежать в Турцию из-за долгов по поддельному паспорту через Минск

Россиянин хотел бежать в Турцию из-за долгов по поддельному паспорту через Минск.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские пограничники задержали гражданина России, который хотел скрыться в Турции, рассказали в Государственном пограничном комитете.

При оформлении ночного рейса из Национального аэропорта «Минск» 27 июня был выявлен иностранец с поддельным российским паспортом. Мужчина сказал, что в России у него есть долги, поэтому он купил поддельный паспорт, чтобы через Беларусь выехать в Турцию.

Задержанному россиянину грозит штраф до 100 базовых величин (до 4200 белорусских рублей в июле 2025-го) за попытку незаконного пересечения границы. Но еще за использование фальшивого паспорта в Беларуси его могут посадить на 2 года.

Еще пенсионер из Минска увез от мошенников 120 тысяч рублей, запутавшись в роуминге.

И также МВД сообщило, что в Минске россиянин задержан с 37 килограммами опасного вещества из ЕС.