ГПК: россиянин хотел сбежать в Турцию из-за долгов по поддельному паспорту через Минск

Белорусские пограничники задержали гражданина России, который хотел скрыться в Турции, рассказали в Государственном пограничном комитете.
При оформлении ночного рейса из Национального аэропорта «Минск» 27 июня был выявлен иностранец с поддельным российским паспортом. Мужчина сказал, что в России у него есть долги, поэтому он купил поддельный паспорт, чтобы через Беларусь выехать в Турцию.
Задержанному россиянину грозит штраф до 100 базовых величин (до 4200 белорусских рублей в июле 2025-го) за попытку незаконного пересечения границы. Но еще за использование фальшивого паспорта в Беларуси его могут посадить на 2 года.
Еще пенсионер из Минска увез от мошенников 120 тысяч рублей, запутавшись в роуминге.