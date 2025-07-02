Конгресс антропологов и этнологов России впервые проходит в Пермском крае

Участников поприветствовал президент Владимир Путин. Он отметил, что конгресс по праву пользуется высоким авторитетом, на протяжении многих лет собирает известных учёных, экспертов, преподавателей вузов, представителей профильных министерств и ведомств, и напомнил, что нынешняя встреча приурочена к значимой юбилейной дате — 180 лет назад была создана Этнографическая комиссия Императорского Русского географического общества, которая положила начало системному изучению самобытных культур, языков, традиций и жизненных укладов народов страны, многое сделала для широкого общественного просвещения: «Подчеркну, мы искренне дорожим богатейшим историческим, духовным достоянием, добрыми отношениями между представителями разных религий и культур, передающимися из поколения в поколение. Убежден, что главный, ключевой залог поступательного, суверенного развития России — это сохранение межнационального мира и согласия, защита традиционных ценностей. И конечно, важно укреплять созидательный диалог органов власти и институтов гражданского общества». Приветственные слова главы государства зачитал заместитель руководителя Администрации президента Магомедсалам Магомедов.