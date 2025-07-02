Конгресс антропологов и этнологов России впервые проходит в Пермском крае

Сегодня, 2 июля, в столице Прикамья открылся XVI Конгресс антропологов и этнологов России, приуроченный к 100-летнему юбилею Коми-Пермяцкого округа. Такое мероприятие впервые проходит в Пермском крае. Конгресс, на который собрались более полутора тысяч участников из 73 регионов страны и 23 государств мира, продлится до 6 июля. Участники обсудят актуальные вопросы межкультурного взаимодействия и сохранения этнических традиций на 62 секциях и семи круглых столах.
Участников поприветствовал президент Владимир Путин. Он отметил, что конгресс по праву пользуется высоким авторитетом, на протяжении многих лет собирает известных учёных, экспертов, преподавателей вузов, представителей профильных министерств и ведомств, и напомнил, что нынешняя встреча приурочена к значимой юбилейной дате — 180 лет назад была создана Этнографическая комиссия Императорского Русского географического общества, которая положила начало системному изучению самобытных культур, языков, традиций и жизненных укладов народов страны, многое сделала для широкого общественного просвещения: «Подчеркну, мы искренне дорожим богатейшим историческим, духовным достоянием, добрыми отношениями между представителями разных религий и культур, передающимися из поколения в поколение. Убежден, что главный, ключевой залог поступательного, суверенного развития России — это сохранение межнационального мира и согласия, защита традиционных ценностей. И конечно, важно укреплять созидательный диалог органов власти и институтов гражданского общества». Приветственные слова главы государства зачитал заместитель руководителя Администрации президента Магомедсалам Магомедов.
В конгрессе также принял участие губернатор Дмитрий Махонин. Он напомнил, что в этом году Пермский край выбран главной площадкой неслучайно — регион принимает гостей в год 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Коми-пермяки сейчас являются одной из самых многочисленных народностей в многонациональном регионе, где исторически проживают представители более 120 народов. В Прикамье сложились традиции взаимного уважения и сотрудничества, отметил глава региона: «Мы гордимся этническим разнообразием и бережно относимся к культурному наследию каждого народа. Создаём условия для изучения родных языков, поддержки традиций, развития этнокультурных проектов. Проходят фестивали, выставки, посвящённые быту, ремёслам и истории народностей».
Ученые, прибывшие на конгресс, обсудят новые подходы к сохранению национальных культур в условиях глобализации. Гости смогут познакомиться с уникальным опытом Прикамья — посетить этнографические выставки, местные музеи и памятники архитектуры, отражающие многовековую историю межэтнического взаимодействия.
Организаторами конгресса стали администрация губернатора Пермского края, Ассоциация антропологов и этнологов России, ПФИЦ УрО РАН, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет.
Отметим, конгресс является крупнейшим научным событием в области отечественной этнологии. Он ведет свою историю с 1995 года и проходит раз в два года в разных городах страны. В 2025 году заявки на участие в мероприятии подали более 2700 ученых и экспертов из России, стран дальнего и ближнего зарубежья.