Роскомнадзор не получал запрос о мерах по защите детей в интернете

В прошлом году было проведено свыше 11,4 тысячи контрольных мероприятий, по их итогам составлено 403 протокола об административных правонарушениях. В свою очередь число нарушений законодательства о защите детей за последние три года снизилось почти в три раза (2021 год — 1093 протокола).