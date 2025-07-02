Роскомнадзор не получал запрос о мерах по защите детей в интернете

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Роскомнадзор не получал обращение главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной с просьбой представить информацию об инициативах по улучшению законодательства в части защиты детей в интернете, заявили РИА Новости в ведомстве.
«Запрос главы комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной… в Роскомнадзор не поступал. …Роскомнадзор не обладает правом законодательной инициативы, однако готов в рабочем порядке помогать законодателям в разработке соответствующих законодательных инициатив», — сообщили в ведомстве.
Согласно документу в распоряжении РИА Новости, Останина направила обращение в Роскомнадзор с просьбой представить до 7 июля предложения по совершенствованию законодательства и мер, направленных на повышение уровня информационной безопасности несовершеннолетних, регулирование производства и оборота информационной продукции для детей.
Как отметили в Роскомнадзоре, на сайте ведомства, в соответствии с требованиями действующего законодательства, размещен доклад о правоприменительной практике организации и проведения федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию в 2024 году.
«Исходя из текста доклада видно, что госконтроль в данной сфере осуществляется в виде контрольных мероприятий, проводимых без взаимодействия с проверяемым лицом. Такая форма контроля выбрана в силу специфики деятельности медиаотрасли, особенностей распространения информации и показала свою эффективность», — пояснили в РКН.
В прошлом году было проведено свыше 11,4 тысячи контрольных мероприятий, по их итогам составлено 403 протокола об административных правонарушениях. В свою очередь число нарушений законодательства о защите детей за последние три года снизилось почти в три раза (2021 год — 1093 протокола).
Там добавили, что только в 2024 году и за первое полугодие 2025 года Роскомнадзором пресечено распространение более 1,1 миллиона противоправных материалов, содержащих детскую порнографию, пронаркотический, суицидальный, ЛГБТ* контент, информацию о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, контент экстремистского и террористического характера, о незаконной финансовой деятельности, фейки и другое.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.