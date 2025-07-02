В Минцифры Ростовской области разъяснили ситуацию с мобильным интернетом

Перебои с мобильным интернетом в Ростовской области связаны с обеспечением безопасности. Об этом сообщили представители минцифры региона в ответ на комментарий одного из интернет-пользователей в Telegram.
— На Дону проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, ввиду чего возможно снижение качества предоставляемых услуг связи, — прокомментировали в министерстве.
К слову, такую же причину — «проведение мер по обеспечению безопасности населения» — ранее озвучили и в правительстве Ростовской области.
Напомним, периодические проблемы с мобильным интернетом жители донского региона отмечают уже определенное время. В частности, подобные случаи происходили в течение июня и в начале июля.
Ранее жители региона также жаловались на сложности с заказом такси и услуг по доставке из-за перебоев интернет-связи. При этом, как оказалось, валидаторов в автобусах ситуация не коснулась.
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