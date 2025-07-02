Крым направит предложения по ужесточению миграционного режима

«Мы свои предложения направляем в Государственную Думу в части внесения в один из законопроектов, который формируется там сейчас — несколько депутатских групп, в первую очередь “Единой России”, которые сейчас формируют предложения по ужесточению мер, под руководством (председателя Госдумы — ред) Вячеслава Викторовича Володина, по ужесточению мер в части миграционной политики. Я в его адрес направил письмо касаемо того, чтобы при принятии закона наше предложение учесть в одном из этих нормативных актов», — сказал Аксенов на видео, размещенном в его Telegram-канале.