Крым направит предложения по ужесточению миграционного режима

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Предложения от властей Крыма по ужесточению миграционного законодательства в России поступят в Госдуму и МВД РФ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов в мае заявил, что собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения мигрантами гражданства РФ на основании трудовой визы и о запрете ввоза ими в Россию своих семей.
«Мы свои предложения направляем в Государственную Думу в части внесения в один из законопроектов, который формируется там сейчас — несколько депутатских групп, в первую очередь “Единой России”, которые сейчас формируют предложения по ужесточению мер, под руководством (председателя Госдумы — ред) Вячеслава Викторовича Володина, по ужесточению мер в части миграционной политики. Я в его адрес направил письмо касаемо того, чтобы при принятии закона наше предложение учесть в одном из этих нормативных актов», — сказал Аксенов на видео, размещенном в его Telegram-канале.
Аналогичные предложения направят в адрес первого замглавы МВД Российской Федерации для формирования доклада президенту России, отметил Аксенов. Они будут касаться ограничений на ввоз семей мигрантов и ограничений по получению ими гражданства России. Принятие подобных мер позволит стабилизировать ситуацию в России в сфере миграции и безопасности, считает Аксенов.
Глава Крыма также выразил мнение, что полномочия по вопросам миграции в России должны быть сконцентрированы в едином органе власти с персональной ответственностью за принимаемые решения, а не «распылены» на множество министерств и ведомств.
«(Необходимо) саккумулировать, на мой взгляд, в первую очередь все полномочия в одном органе власти, который занимается непосредственно вопросами миграции. Сегодня этот вопрос распылен на более чем 17 министерств, ведомств, различных там подведомств. Я всегда сторонник подхода, при котором один кто-то отвечает за конкретные вопросы в любом ведомстве. То есть не коллективная безответственность, а персональная в данном случае (ответственность) за формирование в том числе нормативной базы», — сказал Аксенов на видео, размещенном в его Telegram-канале.