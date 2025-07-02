Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян

Как пояснили в МИД РФ, с 1 июня въезд, выезд и пребывание российских граждан в Литве осуществляется только на основании десятилетних биометрических загранпаспортов. «Данное требование пока не распространяется на транзитные поездки граждан России, следующих через территорию Литвы в Калининградскую область и обратно железнодорожным транспортом», — отметили в дипведомстве. При этом россияне, имеющие разрешение на временное и постоянное проживание в Литве, должны до 1 декабря текущего года оформить десятилетний биометрический загранпаспорт.