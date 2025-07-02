Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян

«Вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией решение не признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта приняли власти Литвы и Латвии», — говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Как пояснили в МИД РФ, с 1 июня въезд, выезд и пребывание российских граждан в Литве осуществляется только на основании десятилетних биометрических загранпаспортов. «Данное требование пока не распространяется на транзитные поездки граждан России, следующих через территорию Литвы в Калининградскую область и обратно железнодорожным транспортом», — отметили в дипведомстве. При этом россияне, имеющие разрешение на временное и постоянное проживание в Литве, должны до 1 декабря текущего года оформить десятилетний биометрический загранпаспорт.
В Латвии аналогичные ограничения на въезд, выезд и пребывание вступят в силу с 15 июля. По информации консульского департамента, обладатели краткосрочных шенгенских виз, выданных к пятилетним загранпаспортам, не смогут осуществлять въезд по ним на территорию республики после этой даты. Однако россияне, въехавшие в Латвию до указанной даты, могут продолжать находиться в стране и выехать из нее в течение срока действия визы.
«С учетом последовательного отказа европейских недружественных государств признавать российские пятилетние небиометрические паспорта вновь призываем регулярно отслеживать актуальную информацию в отношении паспортного режима с этими странами и своевременно оформлять десятилетние биометрические паспорта», — подчеркнули в дипведомстве.