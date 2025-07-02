В ФОМС рассказали о диспансеризации репродуктивного здоровья в России

«У нас предусмотрена в программе госгарантий возможность пройти и оценить свое репродуктивное здоровье — диспансеризацию репродуктивного здоровья. За 5 месяцев уже проведено практически 6 миллионов комплексных посещений. Это в разы больше, чем за пять месяцев прошлого года. То есть практически такой уровень в прошлом году был за год, а в этом году уже очень активно наши граждане пользуются такой возможностью», — сказал Баланин.