В Уфе начали сносить аварийное здание школы № 124

Специальная комиссия тогда заключила, что несущие конструкции здания находятся в аварийном состоянии. С 1 сентября того же года все ученики пошли в другие школы — их распределили в ближайшие. Как сообщили в администрации Октябрьского района Уфы, новую школу № 124 будут строить в другом месте. Варианты сейчас прорабатывают специалисты.