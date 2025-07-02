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В Уфе начали сносить аварийное здание школы № 124

Начался снос авариного здания уфимской школы № 124.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 июля, в Уфе начался снос аварийного здания школы № 124, что на Уфимском шоссе, 20. В 2023 году здание было признано аварийным и не подлежащим восстановлению.

Специальная комиссия тогда заключила, что несущие конструкции здания находятся в аварийном состоянии. С 1 сентября того же года все ученики пошли в другие школы — их распределили в ближайшие. Как сообщили в администрации Октябрьского района Уфы, новую школу № 124 будут строить в другом месте. Варианты сейчас прорабатывают специалисты.

— По итогам геодезических и геологических изысканий территории школы № 124 и заключения госэкспертизы РБ принято решение о непригодности данного земельного участка для строительства здания образовательного учреждения, — пояснили в администрации района.

Также в районной администрации сообщили, что на месте снесенной школы будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

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