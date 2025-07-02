Опять пробки — теперь на весь день: Из-за саммита Молдова-ЕС перекрывают центр Кишинева и не только

В пятницу, 4 июля, с 08:00 до 22:00 доступ граждан в определённые общественные места в столице будет ограничен в связи с проведением саммита Молдова-ЕС.
Ограничения коснутся центра города и транспортных артерий, соединяющих центр с Международным аэропортом Кишинёва. В этом периметре запрещено проведение собраний и массовых мероприятий, а также ремонтных работ на дорогах, электрических и тепловых сетях, водопроводах, канализации и любых работ по уборке или обрезке деревьев.
За общественным порядком в указанный период будет следить полиция. Водителей просят не нарушать ПДД.
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