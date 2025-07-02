Вредная привычка: психолог Игонина рассказала, почему люди осуждают других

Не указывать пальцем на привлекающего внимание человека нас учат с детства. Но если поступок ребенка понятен, то подобное поведение взрослого выглядит невежливо, особенно если мнение на счет других выражается громко и эмоционально. Почему же нас тянет осуждать людей? Чаще всего критике и откровенному осуждению поддается то, что мы считаем неприемлемым для себя или социума, но есть и несколько других причин.