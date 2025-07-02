Вредная привычка: психолог Игонина рассказала, почему люди осуждают других

Большинству людей свойственно давать оценки тем, кто их окружает. Это не плохо или хорошо — это естественно. Мы живем в обществе, видим поведение других, слышим разговоры и отзываемся о внешнем виде. Но адекватное суждение нередко можно спутать с критикой и обвинением. Специалист Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина рассказала «Вечерней Москве», чем вызвано наше неодобрение незнакомого человека и как избавиться от вредной привычки осуждать других.
Почему люди осуждают других.
Не указывать пальцем на привлекающего внимание человека нас учат с детства. Но если поступок ребенка понятен, то подобное поведение взрослого выглядит невежливо, особенно если мнение на счет других выражается громко и эмоционально. Почему же нас тянет осуждать людей? Чаще всего критике и откровенному осуждению поддается то, что мы считаем неприемлемым для себя или социума, но есть и несколько других причин.
Стремление самоутвердиться.
Осуждая других, можно почувствовать себя лучше — это касается внешнего вида, характера, поведения детей, личной жизни и карьеры, системы ценностей и другого.
Отсутствие понимания ситуации или эмпатии.
Иногда люди, не имеющие понятия о чужой беде и ее причинах, критикуют и обвиняют тех, кто в нее попал. Они не могут искренне посочувствовать и поддержать человека.
Влияние личностных особенностей и чувств.
Категоричность, зависть, завышенная самооценка и отрицание наличия осуждаемых черт в себе самих часто являются причинами однозначного неприятия других.
Следование нормам и стандартам общества.
В ряде случаев порицание — результат давления общества. Личных причин осуждать у таких людей нет, важно не быть «белой вороной».
Предвзятое отношение, следование стереотипам.
«Все мужчины одинаковые!», «Любой творог на рынке — подделка!» — люди, разбрасывающиеся подобными «компетентными» утверждениями, обычно стараются таким образом придать себе значимости.
Эмоциональная реакция.
Вспомните любую ссору и свои слова в адрес оппонента, за которые потом стыдно. Такие суждения зачастую несправедливы, а их настоящие «авторы» — разочарование, обида, сильное раздражение или гнев.
Пять шагов навстречу себе.
В большинстве случаев за потребностью осуждать стоят недовольство собой и своей жизнью, недостатки и нежелание их исправлять, а также отсутствие ощущения счастья и внутренней гармонии. Поэтому пристальное внимание уделяется поступкам, взглядам, мнениям и судьбам всех остальных — родных, знакомых, коллег, звезд шоу-бизнеса и просто посторонних людей.
В полной мере понять другого, даже самого близкого человека, бывает очень трудно. Но принять, что мы все разные и каждый имеет право на собственные решения и суждения, гораздо легче. Научиться признанию различий между людьми и избавиться от негативных эмоций из-за «неправильности» их жизней можно, следуя несложным рекомендациям.
Доброжелательность.
Без присутствия этой черты личности изменить к лучшему что-либо по отношению к людям невозможно. Имеют значение и намерения: если быть настроенным уязвить другого человека или утвердиться в собственной правоте, принять чужие аргументы не получится.
Активное слушание.
Оно подразумевает как внимательное выслушивание мнения, отличного от вашего, так и уточняющие вопросы, помогающие разобраться в том, о чем говорят. Воздержитесь от перебивания собеседника и обесценивания его позиции, даже если объективно он не прав. Контраргументы можно привести после окончания объяснений.
Честность к себе.
Есть такое выражение: «Тот, кто одним пальцем указывает на других, тремя остальными показывает на себя», и часто это верно. Если что-то в окружении вызывает в вас раздражение, то следует поискать первопричину негативных эмоций в себе.
Уважение.
Без него, как и без дружелюбия, допустить правоту услышанного мнения очень сложно. Каждый может намеренно или случайно заблуждаться, это вовсе не повод его высмеивать или уличать в невежестве. Помните, что уважение — чувство взаимное.
Будьте счастливыми.
Именно в таком случае потребность и желание замечать и обсуждать чужие изъяны исчезают. Потому что вы заняты — получаете удовольствие от своей жизни и не нуждаетесь убеждаться в этом за счет других. Если вы еще только на пути к достижению счастья, сосредоточьтесь на том, что этому помогает.
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