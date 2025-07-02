Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 3 июля 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Краснознаменная, 16, 20 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Северо-Крымская, 68; ч/с: Островского, 63−71; Маяковского, 33−39; Жуковского, 38−47; Достоевского, 9−27; Полярная, 44−77; Серафимовича, 11−15; Тепличная, 5−18; Неглинная, 75; Барбарисовая, 4; пер. Индивидуальный, 16-А-88; Комсомольский пр., 23-Е-27-Б; пер. Электролитный, 24−64; Вострецова, 58−64; М. Раскова, 13-А; Тихвинская, 1−13; 1-я Ирбитская, 19−53 — с 08:00 до 18:00;
— пр. Победы, 330, 332, 332-А, 334, 334-Б, 334-В, 338 — с 08:00 до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Масленникова, 2, 20 — с 08:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Гагарина, 38, 40, 42, 44, 46 — с 08:00 до 18:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Обухова, 6; Сталеваров, 16-А, 23 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Дегтярева, 44, 46, 48; 60-летия Октября, 14, 16, 16-А, 18, 18-А, 20, 20-А — с 08:00 до 13:00;
— ч/с: Барнаульская; Ставропольская; Аральская, 134, 169, 171; Измайловская; Калужская, 2; Мартеновская, 70−81 — с 10:00 до 15:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Челябинская, 20-В (подъезды 3−8); Омская, 36 (подъезды 3−5) — с 09:00 до 17:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Линейная, 63, 64, 65, 69/1, 69-А, 76, 82 — с 09:00 до 19:00 04.07.2025.
Отключение электроэнергии:
— пр. Ленина, 13, 15; Артиллерийская, 68; 40-летия Октября, 22; пер. Артиллерийский, 1, 2, 3, 6, 22, 39, 49, 86, 110, 114 — с 08:30 до 13:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Северная, 1−6; Западная, 1−51; Ключевая, 1−28; Пролетарская, 1−15; Рабоче-колхозная, 1−69; Свободы, 1−22; СНТ «Родничок»; Советская, 1−39; Совхозная, 1−11; Степная, 20; Трактовая, 8−50; Ун. Набережная, 24, 98; Центральная, 1−10-Г; Гостевая, 4; Заводская, 1−14; Квартал, 11, уч. 2; Ленина, 1−54-Б; Парковая, 1−30; Рабоче-Колхозная, 27−85; Садовая, 2-А, 5; Северная, 1−52-В; Тополиная, 1−21; Центральная, 3−32-А — с 22:00 до 23:59;
— Прибрежная, 1, 2; Гидрострой, 11-Д; Трактовая — Центральная; Лыжных Батальонов, 2/1; пос. Каменные карьеры — с 08:00 до 18:00;
— С. Кривой, 41, 43, 45, 47, 47-А, 49, 49-А; К. Либкнехта, 28, 28-А, 30, 34; Свердловский пр., 78, 80; Энгельса, 77-А — с 08:00 до 18:00;
— Лесопарковая, 8 — с 09:00 до 12:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В четверг, 3 июля, будут отключены светофоры:
— на пересечении Свердловского проспекта и улицы Сони Кривой — с 8:00 до 18:00;
— на пересечении проспекта Ленина и улица Горького — с 8:30 до 18:00.
Будьте внимательны и осторожны!