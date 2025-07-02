Петербургский Политех разработал усилитель для улучшения качества ЭКГ

«Главная цель работы в определении перспектив внедрения цифровой обработки в блок инструментального усилителя для ЭКГ как замены более сложных интегральных схем с аналоговой обработкой. На уровне функциональных схем концепция показала результаты, не уступающие известным аналоговым схемам, однако впереди у студента большая работа по улучшению предложенного концепта. В случае получения успешных результатов данный подход может быть внедрен не только в рамках конкретной задачи усиления сигнала ЭКГ, но и во всех аналогичных системах, где сигнал с аналогового датчика обрабатывается инструментальным усилителем», — отметил научный руководитель, доцент Высшей школы электроники и микросистемной техники Института электроники и телекоммуникаций СПбПУ Никита Иванов.