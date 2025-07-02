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Последние новости к вечеру 2 июля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 2 июля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 2 июля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 2 июля 2025 года.

РФ выступила за возвращение союзнических отношений с Азербайджаном

Источник: Reuters

Москвы призывает Баку вернуть отношения на уровень стратегического союзничества, заявила Мария Захарова. По ее словам, провокации наносят ущерб двусторонним связям. Она также посоветовала россиянам учитывать обстановку перед поездками в Азербайджан.

Российские войска нанесли удары по украинским предприятиям ВПК

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило об ударах по предприятиям ВПК Украины. По данным ведомства, российская ПВО сбила 7 управляемых авиационных бомб и 131 беспилотник.

Кремль: приостановка поставок оружия Киеву приближает окончание СВО

Источник: AP 2024

Песков заявил, что приостановка поставок вооружений Украине способствует завершению спецоперации. Так он прокомментировал публикацию NBC об отсрочке отправки ракет и боеприпасов на фоне обеспокоенности по поводу запасов вооруженных сил США.

В Иране вступил в силу закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Источник: Reuters

Президент Ирана подписал закон о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии, сообщила иранская гостелерадиокомпания. В МАГАТЭ заявили, что ожидают официального подтверждения этой информации от иранской стороны.

Фигурантам дела об ОПГ в Екатеринбурге предъявили обвинения

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет РФ предъявил обвинения шестерым фигурантам дела о серии убийств выходцев из Азербайджана в Свердловской области в 2001, 2010 и 2011 годах. Все задержанные являются гражданами РФ.

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