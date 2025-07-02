Последние новости к вечеру 2 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 2 июля 2025 года.
РФ выступила за возвращение союзнических отношений с Азербайджаном
Москвы призывает Баку вернуть отношения на уровень стратегического союзничества, заявила Мария Захарова. По ее словам, провокации наносят ущерб двусторонним связям. Она также посоветовала россиянам учитывать обстановку перед поездками в Азербайджан.
Российские войска нанесли удары по украинским предприятиям ВПК
Минобороны РФ сообщило об ударах по предприятиям ВПК Украины. По данным ведомства, российская ПВО сбила 7 управляемых авиационных бомб и 131 беспилотник.
Кремль: приостановка поставок оружия Киеву приближает окончание СВО
Песков заявил, что приостановка поставок вооружений Украине способствует завершению спецоперации. Так он прокомментировал публикацию NBC об отсрочке отправки ракет и боеприпасов на фоне обеспокоенности по поводу запасов вооруженных сил США.
В Иране вступил в силу закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
Фигурантам дела об ОПГ в Екатеринбурге предъявили обвинения
Следственный комитет РФ предъявил обвинения шестерым фигурантам дела о серии убийств выходцев из Азербайджана в Свердловской области в 2001, 2010 и 2011 годах. Все задержанные являются гражданами РФ.