В Минске 3 июля будет ограничено движение транспорта на участке от ул. Крупской до ул. Голодеда

Объезд данного участка будет организован по улицам Машиностроителей, Свислочской, Уборевича и МКАД.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать указанную информацию при выборе маршрута.
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением массового мероприятия с 6.30 до 12.00 3 июля будет ограничено движение транспортных средств по нечетной стороне ул. Ташкентской на участке от ул. Крупской до ул. Голодеда. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Объезд данного участка будет организован по улицам Машиностроителей, Свислочской, Уборевича и МКАД.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать указанную информацию при выборе маршрута.