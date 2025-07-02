В Минске 3 июля будет ограничено движение транспорта на участке от ул. Крупской до ул. Голодеда

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением массового мероприятия с 6.30 до 12.00 3 июля будет ограничено движение транспортных средств по нечетной стороне ул. Ташкентской на участке от ул. Крупской до ул. Голодеда. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.