Какой будет погода в Казахстане 3 июля

Ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, на западе, севере, востоке с выпадением града, на севере, востоке Казахстана — шквал. Лишь на юге, юго-востоке, в центре республики ожидается погода преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на севере Казахстана ожидается туман.