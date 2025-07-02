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В Омской области собираются ограничить продажу алкоголя

Общественная палата выступила за запрет вечерней реализации спиртного.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 1 июля, на круглом столе в Общественной палате Омской области обсудили инициативу по ограничению продажи алкоголя. Было предложено установить новые временные рамки: с 10:00 до 19:00 в будни и до 20:00 в выходные, а также ввести полный запрет на реализацию горячительного в праздничные дни.

«Чтобы население прирастало, оно должно быть не просто многочисленным, но и здоровым. Даже систематическое употребление алкоголя в малых дозах способствует развитию хронических заболеваний, особенно у молодежи и людей в трудоспособном возрасте», — резонно отметила замминистра здравоохранения региона Ольга Мигунова.

Отметим, что в Омской области дополнительно рассматривают увеличение минимального уставного капитала для магазинов — до 500 тысяч рублей, а также площади зала — до 100 м².

Напомним, сегодня регион находится в «красной зоне» по росту продаж алкоголя: за 2024 год на учете из-за злоупотребления состояли более 20 тысяч человек, а за первое полугодие 2025-го от отравлений погибли 250 жителей.

Ранее мы писали, как нетрезвый водитель попытался скрыться от ДПС, создав аварийную дорожную ситуацию.