В Омской области собираются ограничить продажу алкоголя

Накануне, 1 июля, на круглом столе в Общественной палате Омской области обсудили инициативу по ограничению продажи алкоголя. Было предложено установить новые временные рамки: с 10:00 до 19:00 в будни и до 20:00 в выходные, а также ввести полный запрет на реализацию горячительного в праздничные дни.
«Чтобы население прирастало, оно должно быть не просто многочисленным, но и здоровым. Даже систематическое употребление алкоголя в малых дозах способствует развитию хронических заболеваний, особенно у молодежи и людей в трудоспособном возрасте», — резонно отметила замминистра здравоохранения региона Ольга Мигунова.
Отметим, что в Омской области дополнительно рассматривают увеличение минимального уставного капитала для магазинов — до 500 тысяч рублей, а также площади зала — до 100 м².
Напомним, сегодня регион находится в «красной зоне» по росту продаж алкоголя: за 2024 год на учете из-за злоупотребления состояли более 20 тысяч человек, а за первое полугодие 2025-го от отравлений погибли 250 жителей.
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