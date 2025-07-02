В Омской области собираются ограничить продажу алкоголя

Накануне, 1 июля, на круглом столе в Общественной палате Омской области обсудили инициативу по ограничению продажи алкоголя. Было предложено установить новые временные рамки: с 10:00 до 19:00 в будни и до 20:00 в выходные, а также ввести полный запрет на реализацию горячительного в праздничные дни.