«Минсктранс»: школьники могут ездить бесплатно в транспорте круглый год, но есть исключение

«Минсктранс» сказал о бесплатном проезде для школьников летом, но с исключением. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
В «Минсктрансе» отметили, что у школьников есть возможность ездить бесплатно круглый год в общественном транспорте, в том числе и в дни школьных каникул.
«Исключением являются выпускники 9-х и 11-х классов. Они могут ездить бесплатно до даты выдачи аттестатов», — пояснили в пресс-службе организации.
В сообщении говорится, что основанием для предоставления бесплатного проезда является или карта учащегося, или справка. В «Минсктрансе» обратили внимание, что учащиеся с первого по третий курс дневной формы обучения ссузов Минска или Минского района Минской области, которые поступали на базе девяти классов, могут ездить бесплатно в общественном транспорте с 1 сентября по 30 июня.
«Данная мера социальной поддержки оказывается лицам, зарегистрированным по месту жительства в столице и в иных населенных пунктах Беларуси», — отметили в сообщении.
Говорится, что в названном случае основание для бесплатного проезда окажется билет учащегося.
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