«Минсктранс»: школьники могут ездить бесплатно в транспорте круглый год, но есть исключение

В сообщении говорится, что основанием для предоставления бесплатного проезда является или карта учащегося, или справка. В «Минсктрансе» обратили внимание, что учащиеся с первого по третий курс дневной формы обучения ссузов Минска или Минского района Минской области, которые поступали на базе девяти классов, могут ездить бесплатно в общественном транспорте с 1 сентября по 30 июня.