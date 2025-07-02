В Прикамье водителя грузовика будут судить за смертельное ДТП

Как считает следствие, днем в январе прошлого года фигурант вел специальный автомобиль «КДМ 7881350» по автодороге в Карагайском муниципальном округе. Не убедившись в безопасности маневра и не учитывая интенсивность движения, а также дорожные условия — проезжая часть обледенела и была обработана противоскользящими средствами, водитель совершил левый разворот с крайней правой полосы на встречную полосу и допустил столкновение с «Ладой Ларгус».