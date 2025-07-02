В Прикамье водителя грузовика будут судить за смертельное ДТП

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя грузового автомобиля. Мужчину обвиняют в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух лиц.
Как считает следствие, днем в январе прошлого года фигурант вел специальный автомобиль «КДМ 7881350» по автодороге в Карагайском муниципальном округе. Не убедившись в безопасности маневра и не учитывая интенсивность движения, а также дорожные условия — проезжая часть обледенела и была обработана противоскользящими средствами, водитель совершил левый разворот с крайней правой полосы на встречную полосу и допустил столкновение с «Ладой Ларгус».
В результате трое пассажиров «Лады» получили тяжелые травмы, двое из них от этих травм скончались.
Водитель грузовика может лишиться свободы на срок до семи лет. Уголовное дело будет рассматривать Карагайский районный суд Пермского края.