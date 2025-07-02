Почти полмиллиарда рублей собираются взыскать с ФК «Ростов»

Арбитражный суд Ростовской области принял иск департамента имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону к АО ФК «Ростов». Сумма финансовых претензий составила 475,8 млн рублей.
Речь идет о взыскании «задолженности по договору аренды земельного участка на сумму в 348,4 млн рублей, а также пени за период с 21 марта 2021 года по 26 мая 2025 года».
По информации в электронной картотеке арбитража, иск поступил 19 июня 2025 года, через несколько дней после этого обращение приняли к рассмотрению. Предварительное судебное заседание назначили на 4 августа 2025 года.
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