Вдова бывшего министра Аксененко передала аферистам 10 млн рублей

С 1972 года занимал высокие посты на Восточно-Сибирской, Юго-Восточной и Октябрьской железных дорогах. В 1994 году его назначили заместителем министра путей сообщения РФ, а в апреле 1997 года — министром путей сообщения России. С мая 1999 года по январь 2000 года Аксененко был первым заместителем председателя правительства РФ.