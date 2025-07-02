Уголовное дело о нападении на водителя автобуса передали в суд Самарской области

Суд Промышленного района Самары рассмотрит уголовное дело против трех фигурантов, один из которых несовершеннолетний.
Им предъявлены обвинения за хулиганство, причинение вреда здоровью и покушение на убийство. Следствие установило, что вечером 18 июня 2024 года молодые люди ожидали общественный транспорт на остановке в Самаре.
Один из них, несовершеннолетний, зашёл в автобус, но водитель объявил, что находится на обеденном перерыве. Возмущённый отказом подросток набросился на водителя и избил его. После молодые люди попытались скрыться, но их остановили пара свидетелей конфликта, и в итоге завязалась драка с применением камней и палок.
Один из молодых людей ударил свидетеля камнем по голове и попытался его убить, но был остановлен.
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