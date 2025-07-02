Уголовное дело о нападении на водителя автобуса передали в суд Самарской области

Один из них, несовершеннолетний, зашёл в автобус, но водитель объявил, что находится на обеденном перерыве. Возмущённый отказом подросток набросился на водителя и избил его. После молодые люди попытались скрыться, но их остановили пара свидетелей конфликта, и в итоге завязалась драка с применением камней и палок.