Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело о нападении на водителя автобуса передали в суд Самарской области

Суд Промышленного района Самары рассмотрит уголовное дело против трех фигурантов, один из которых несовершеннолетний.

Суд Промышленного района Самары рассмотрит уголовное дело против трех фигурантов, один из которых несовершеннолетний.

Им предъявлены обвинения за хулиганство, причинение вреда здоровью и покушение на убийство. Следствие установило, что вечером 18 июня 2024 года молодые люди ожидали общественный транспорт на остановке в Самаре.

Один из них, несовершеннолетний, зашёл в автобус, но водитель объявил, что находится на обеденном перерыве. Возмущённый отказом подросток набросился на водителя и избил его. После молодые люди попытались скрыться, но их остановили пара свидетелей конфликта, и в итоге завязалась драка с применением камней и палок.

Один из молодых людей ударил свидетеля камнем по голове и попытался его убить, но был остановлен.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.