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МВД сделало важное заявление для белорусских водителей

МВД обратилось к белорусским водителям с важным заявлением.

Источник: Комсомольская правда

МВД сделало важное заявление для белорусских водителей. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«Внимание: оранжевый уровень опасности!» — подчеркивается в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что в стране установилась жаркая погода. Так, согласно данным Белгидромета, 3 июля в День Независимости ожидается до +34 градусов (подробнее — здесь). Данные условия могут осложнить дорожную обстановку.

В МВД уточнили: высокая температура, а также перепады атмосферного давления в разы увеличивают риск переутомления, потери концентрации. Все указанное может привести к совершению ДТП. Водителям рекомендуют контролировать свое самочувствие, быть максимально собранными за рулем.

В пресс-службе отметили, что в жаркую погоду следует пить достаточное количество воды, а при первых признаках недомогания или сонливости нужно остановиться за пределами дороги в тени, отдохнуть и умыться, по возможности, прохладной водой.

В ведомстве подчеркивают, что метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо отказаться от поездок без крайней необходимости. В случае, если это невозможно сделать, то следует взять с собой все необходимые лекарства.

«Ни в коем случае не оставляйте детей одних в автомобиле, а также животных», — заметили в ГАИ.

В сообщении сказано, что под палящим солнцем салон авто нагревается с такой интенсивностью, что температура, которая считается опасной для жизни, будет достигнута через 15 — 20 минут.

Ранее ГАИ показала первую светящуюся дорогу в Беларуси.

Кстати, минский метрополитен сделал важное заявление об оплате проезда 3 июля.

Также мы писали, что в Брестском районе мотоциклист погиб в страшном ДТП с двумя фурами.

А еще мы собрали, куда сходить 3 июля 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на День Независимости Беларуси.