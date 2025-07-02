МВД сделало важное заявление для белорусских водителей. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Внимание: оранжевый уровень опасности!» — подчеркивается в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что в стране установилась жаркая погода. Так, согласно данным Белгидромета, 3 июля в День Независимости ожидается до +34 градусов (подробнее — здесь). Данные условия могут осложнить дорожную обстановку.
В МВД уточнили: высокая температура, а также перепады атмосферного давления в разы увеличивают риск переутомления, потери концентрации. Все указанное может привести к совершению ДТП. Водителям рекомендуют контролировать свое самочувствие, быть максимально собранными за рулем.
В пресс-службе отметили, что в жаркую погоду следует пить достаточное количество воды, а при первых признаках недомогания или сонливости нужно остановиться за пределами дороги в тени, отдохнуть и умыться, по возможности, прохладной водой.
В ведомстве подчеркивают, что метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо отказаться от поездок без крайней необходимости. В случае, если это невозможно сделать, то следует взять с собой все необходимые лекарства.
«Ни в коем случае не оставляйте детей одних в автомобиле, а также животных», — заметили в ГАИ.
В сообщении сказано, что под палящим солнцем салон авто нагревается с такой интенсивностью, что температура, которая считается опасной для жизни, будет достигнута через 15 — 20 минут.
Ранее ГАИ показала первую светящуюся дорогу в Беларуси.
Кстати, минский метрополитен сделал важное заявление об оплате проезда 3 июля.
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