В Архангельском районе Башкирии открыли движение по мосту через Белую

Накануне на мосту чрез реку Белая в Архангельском районе Башкирии открыли движение после ремонта дороги. Как сообщили в министерстве транспорта республики, реконструкцию проводили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Чуть раньше дорожные рабочие отремонтировали левую сторону дороги на мосту, а сейчас завершили работу на правой.