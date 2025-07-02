В Архангельском районе Башкирии открыли движение по мосту через Белую

Накануне на мосту чрез реку Белая в Архангельском районе Башкирии открыли движение после ремонта дороги. Как сообщили в министерстве транспорта республики, реконструкцию проводили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Чуть раньше дорожные рабочие отремонтировали левую сторону дороги на мосту, а сейчас завершили работу на правой.
По данным Минтранса Башкирии, общая длина моста — 316 метров. Сейчас рабочие продолжают ремонт на второй половине сооружения. Полностью завершить ремонт моста планируют до конца 2026 года, передают в пресс-службе правительства республики.
Мост через Белую в Архангельском районе находится на трассе Уфа-Инзер-Белорецк и соединяет множество окрестных деревень между собой.
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