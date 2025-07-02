Ростовчан предупредили об отключении горячей воды с 1 по 14 июля

В Ростове-на-Дону продолжаются плановые отключения горячей воды. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
В рамках подготовки к отопительному сезону в городе проводятся гидравлические испытания и ремонтные работы на теплосетях. Из-за этого с 1 по 14 июля в некоторых районах временно ограничат подачу горячей воды.
В Октябрьском районе отключения пройдут по следующим адресам: ул. Горшкова: 1, 2, 2А, 3/2, 4, 5/11, 6, 6А, 6Б, 6 В, 7/6, 9/1, ул. Кривоноса: 3, 5, 10, 13, 13А, ул. Мельникова, 7/6, ул. Никулиной: 1, 3, 5/3, ул. Таганрогская: 157/2, 163, 165, 169, 171, 173, 173/1.
Без воды останется часть жителей Первомайского района. Горячее водоснабжение коснется жителей домов на ул. 20 лет Октября, 79/2А, 26 линия, 98А, ул. Брестская: 1/79А, 2/81, 5/96 В, 9, 9А, ул. Грисенко: 21/1, 21/62, 28, ул. Днепропетровская: ⅔, 4/96, 8, 10А, 10/98, ул. Калужская: 74, 74А, 82/4, ул. Конституционная: 58/62, 63/64.
Работы проводятся по графику, и подача воды будет восстановлена в указанные сроки.
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