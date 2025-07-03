Китайский скульптор создал Будду в виде мультяшного супергероя

Гигантская статуя под названием «Грот Ультрамен» появилась на скале в уезде Аньюэ провинции Сычуань на юго-западе Китая. Скульптура высотой 2,8 метра имеет голову, которая напоминает японского персонажа Ультрамена, и тело сидящего Будды.
Как пишет South China Morning Post, статую создал скульптор Чжоу. На возведение статуи у него ушло два месяца и три тысячи юаней (32,8 тысячи рублей). По его словам, он сам делал всю работу: выкопал пещеру, вырезал гигантское отверстие в скале с помощью перфоратора и изготовил Будду-Ультрамена с помощью профессиональных инструментов.
По словам Чжоу, он сделал такую статую в пещере из-за желания оставить след в истории, так как знал, что на скале его скульптура сохранится на долгое время. В уезде Аньюэ находится множество произведений искусства, и китаец решил вырезать Будду в лицом супергероя потому, что это «веселее и интереснее».
После публикации фото своей работы в Сети, пользователи написали, что это «вторжение» разрушает чистоту местной культуры резьбы. Кроме того, на юридическом уровне вопрос о том, могут ли частные лица копать и высекать гроты и какие формы следует высекать, также является предметом горячих дискуссий.
Чжоу заявил, что пещера с его скульптурой, вероятно, будет вскоре разрушена. В дальнейшем он планирует вырезать новый «не вызывающий споров и достаточно интересный» барельеф. На вопрос, получил ли он одобрение властей на следующий проект, Чжоу не ответил. В тот же день местные власти подтвердили, что работы по демонтажу спорной пещеры уже ведутся.
Ранее в Лондоне создали рекордную скульптуру Супермена на вершине небоскреба.