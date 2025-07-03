Китайский скульптор создал Будду в виде мультяшного супергероя

Чжоу заявил, что пещера с его скульптурой, вероятно, будет вскоре разрушена. В дальнейшем он планирует вырезать новый «не вызывающий споров и достаточно интересный» барельеф. На вопрос, получил ли он одобрение властей на следующий проект, Чжоу не ответил. В тот же день местные власти подтвердили, что работы по демонтажу спорной пещеры уже ведутся.