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Лукашенко подписал указ о Белорусско-Российском университете

Лукашенко 2 июля подписал указ, касающийся Белорусско-Российского университета.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о Белорусско-Российском университете. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

В сообщении говорится, что глава государства в среду, 2 июля, подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного Соглашения Беларуси и России об условиях деятельности, которая касается Белорусско-Российского университета.

В телеграм-канале отметили, что названным международным договором конкретизируются статус, а также основные положения деятельности данного вуза, которые касаются задач, правил, а также порядка приема для получения образования, органов управления.

Сказано, что заключение данного соглашение будет способствовать развитию, укреплению отношений между Беларусью и Россией. Также говорится, что на проведение переговоров по проекту соглашение, на его подписание было уполномочено Министерство образования.

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