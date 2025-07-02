РКН получил запрос о мерах по улучшению защиты детей в интернете

По данным ведомства, в прошлом году было проведено свыше 11,4 тысячи контрольных мероприятий, по их итогам составлено 403 протокола об административных правонарушениях. Число нарушений законодательства о защите детей за последние три года снизилось почти в три раза (2021 год — 1093 протокола). Только в 2024 году и первом полугодии 2025 года Роскомнадзором пресечено распространение более 1,1 миллиона противоправных материалов.