Дизайнер Зайцева рассказала, как отличить красивый интерьер от по-настоящему удобного

Интерьер — это не только эстетика, но и комфорт жизни. Многие ошибочно полагают, что красивая обстановка автоматически означает удобство и функциональность пространства. Однако практика показывает обратное: зачастую красивые интерьеры оказываются неудобными и непрактичными. Основатель и ведущий дизайнер студии интерьера Ольга Зайцева рассказала «Вечерней Москве», как отличить просто красивый интерьер от по-настоящему удобного.
По ее словам, на сегодняшний день в социальных сетях встречается много контента, связанного с «идеальными» интерьерами. Но то, что хорошо выглядит на фотографиях в журналах или на картинках в интернете, далеко не всегда удобно в реальной жизни.
— Интерьер — это прежде всего место для жизни, а уже потом эстетика. Поэтому важно делать дизайн не только для красивой картинки, но и для того, чтобы в нем было удобно жить, — говорит она.
Планировка — фундамент комфортного и красивого жилья.
Эксперт отметила, что комфорт начинается с планирования помещений. Удачная организация пространства — это логичные и удобные маршруты, достаточная ширина проходов, правильное зонирование.
— Мебель не должна мешать передвижению, все дверцы должны корректно открываться, и ничего не должно препятствовать удобной жизни, — сообщила Зайцева.
Привязка к привычкам.
По ее мнению, интерьер должен работать на человека и подстраиваться под него, а не наоборот.
— Если вы часто готовите, то кухня должна быть организована определенным образом, чтобы на ней были удобная техника, вместительные ящики, мощная вытяжка. А если человек работает из дома, то важно предусмотреть хранение документов, отдельное рабочее место и особое расположение электрики и звукоизоляции, — рассказала собеседница «ВМ».
Свет, розетки, хранение.
Эти детали, которых не видно на первый взгляд, формируют повседневный комфорт, напомнила дизайнер.
— Важно учесть разные сценарии освещения: общее, локальное и декоративное. Недостаток света в доме может создавать ощущение усталости. Розеток должно быть достаточно: у телевизора и у кровати, рядом с диваном, в откосах — для гирлянд, а на кухне и для современных помощников по дому. Их нехватка сильно ощущается в быту, — считает она.
Хранение — еще один важный момент. Даже самые стильные пространства перестают радовать, если некуда поставить пылесос и сложить очередную кофту, предупредила эксперт.
Не только красивые, но и практичные материалы.
На фото идеально глянцевые или супер матовые поверхности могут выглядеть роскошно. Но в жизни важно, чтобы материалы были просты в уходе, не боялись влаги и максимально долго служили при механических воздействиях:
— Особенно важно выбирать качественные материалы для санузла, ванной комнаты, кухни и прихожей, потому что это зоны с повышенной нагрузкой. Практичный подход, когда материалы подбираются не только по цвету, но и по характеристикам, с учетом образа жизни хозяина.
Удобный интерьер всегда индивидуален.
Специалист объяснила, что не существует универсального рецепта комфорта.
— Кому-то нужно много шкафов, а другие предпочитают открытые полки. Одним важно натуральное дерево, другим — простота ухода. Именно поэтому действительно удобный интерьер всегда создается под конкретного человека, его привычки и запросы, — заключила Зайцева.
В наши дни большинство владельцев квартир стремятся создать атмосферу минимализма, простоты линий и функциональности пространства. Многие привычные нам вещи из прошлого поколения утратили свою актуальность и выглядят старомодно. Архитектор, дизайнер интерьеров Виктория Власова рассказала «ВМ», какой интерьер считается устаревшим и какой дизайн квартиры актуален на сегодняшний день.