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В Перми получили землю для строительства домов граждане с инвалидностью

В Перми прошла жеребьёвка земельных участков для граждан с инвалидностью, а также семей, имеющих в составе инвалидов и состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, рассказали в городском департаменте земельных отношений.

В Перми прошла жеребьёвка земельных участков для граждан с инвалидностью, а также семей, имеющих в составе инвалидов и состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, рассказали в городском департаменте земельных отношений.

Среди заявителей распределены четыре участка в поселке Новые Ляды и Мотовилихинском районе. Площадь участков составляет от 502 до 756 кв. метров.

Земельные наделы предоставлены в аренду сроком на 20 лет и предназначены для индивидуального жилищного строительства. После получения земли правообладатели обязаны приступить к использованию участка в течение трех лет. Построив и зарегистрировав индивидуальный жилой дом, арендатор сможет оформить полученный участок в собственность.

В ведомстве напоминают, что граждане, заключившие договор аренды, по закону не могут передать или уступить свои права на землю третьим лицам.