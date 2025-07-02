Объекты «Крымэнерго» передали в федеральную собственность.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Объекты электросетевого хозяйства «Крымэнерго» переданы в федеральную собственность, сказано в распоряжении правительства, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
«Принять безвозмездно в федеральную собственность следующие объекты электросетевого хозяйства и объекты, входящие в состав объектов электросетевого хозяйства, находящиеся в собственности акционерного общества “Крымэнерго”… объекты недвижимого имущества…, объекты движимого имущества», — сказано в распоряжении.
Росимуществу в срок до 31 декабря 2026 года поручено обеспечить реализацию мероприятий по передаче объектов в федеральную собственность организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью в безвозмездное пользование до 2027 года включительно.
Совету министров республики Крым в срок до 1 октября 2025 года поручено представить в Росимущество полный комплект документов в соответствии с постановлением правительства.