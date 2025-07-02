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«Метеор 120Р» готовится к отправке в Ростовскую область

Скоростной «Метеор 120Р» проходит финальные проверки перед отправкой в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева готовит к отправке в Ростовскую область новейший «Метеор 120Р». Как сообщается в соцсетях предприятия, сейчас идут завершающие этапы испытаний.

Судно проходит пусконаладочные работы и швартовные испытания в акватории Горьковского моря — водохранилища на Волге, образованного плотиной Нижегородской ГЭС.

— Следующий шаг — ходовые испытания, где судно покажет свою скорость, маневренность и надежность в реальных условиях. Совсем скоро «Метеор» отправится в Ростовскую область, где заработает на пассажирских маршрутах, — говорится в сообщении.

Если проверки пройдут успешно, скоростное судно пополнит местный флот и начнёт перевозить пассажиров по водным артериям региона.

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