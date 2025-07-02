Уникальную операцию показали министру здравоохранения Ливии в РНПЦ «Кардиология»

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения правительства национальной стабильности Ливии Усман Абдельджалил во время ознакомительного визита в РНПЦ «Кардиология» увидел ход выполнения белорусскими рентгенэндоваскулярными хирургами и кардиологами достаточно уникальной операции, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по терапевтической помощи РНПЦ Елена Курлянская.
Одно из ключевых направлений работы центра связано с рентгенэндоваскулярной хирургией. Здесь плотно занимаются вопросами лечения сердечной недостаточности различными эндоваскулярными методами. В связи с этим ливийскому гостю предложили посетить рентген-операционную, где в это время выполнялась достаточно уникальная операция — транскатетерная имплантация аортального клапана в трикуспидальную позицию.
«Это одна из достаточно уникальных операций, которые редко выполняются. В таких исключительных случаях ее выполнение позволяет пациентам нормально себя чувствовать и продлить свою жизнь», — сказала Елена Курлянская.
Потом после посещения рентгенэндоваскулярного отделения гостя ознакомили с гибридным корпусом, где продемонстрировали гибридную операционную, в которой выполняются гибридные вмешательства на сердце, то есть когда эндоваскулярный хирург и кардиохирург работают в одной бригаде. Такие операции считаются также довольно уникальными.
Министру здравоохранения Ливии рассказали о выполняемых операциях по трансплантации сердца, о методике транскатетерной имплантации аортального клапана и других передовых технологиях, которые на сегодня развиты в центре. -0-
Фото Сергея Шелега.