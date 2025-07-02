Уникальную операцию показали министру здравоохранения Ливии в РНПЦ «Кардиология»

Потом после посещения рентгенэндоваскулярного отделения гостя ознакомили с гибридным корпусом, где продемонстрировали гибридную операционную, в которой выполняются гибридные вмешательства на сердце, то есть когда эндоваскулярный хирург и кардиохирург работают в одной бригаде. Такие операции считаются также довольно уникальными.