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Уникальную операцию показали министру здравоохранения Ливии в РНПЦ «Кардиология»

Одно из ключевых направлений работы центра связано с рентгенэндоваскулярной хирургией. Здесь плотно занимаются вопросами лечения сердечной недостаточности различными эндоваскулярными методами.

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения правительства национальной стабильности Ливии Усман Абдельджалил во время ознакомительного визита в РНПЦ «Кардиология» увидел ход выполнения белорусскими рентгенэндоваскулярными хирургами и кардиологами достаточно уникальной операции, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по терапевтической помощи РНПЦ Елена Курлянская.

Одно из ключевых направлений работы центра связано с рентгенэндоваскулярной хирургией. Здесь плотно занимаются вопросами лечения сердечной недостаточности различными эндоваскулярными методами. В связи с этим ливийскому гостю предложили посетить рентген-операционную, где в это время выполнялась достаточно уникальная операция — транскатетерная имплантация аортального клапана в трикуспидальную позицию.

«Это одна из достаточно уникальных операций, которые редко выполняются. В таких исключительных случаях ее выполнение позволяет пациентам нормально себя чувствовать и продлить свою жизнь», — сказала Елена Курлянская.

Потом после посещения рентгенэндоваскулярного отделения гостя ознакомили с гибридным корпусом, где продемонстрировали гибридную операционную, в которой выполняются гибридные вмешательства на сердце, то есть когда эндоваскулярный хирург и кардиохирург работают в одной бригаде. Такие операции считаются также довольно уникальными.

Министру здравоохранения Ливии рассказали о выполняемых операциях по трансплантации сердца, о методике транскатетерной имплантации аортального клапана и других передовых технологиях, которые на сегодня развиты в центре. -0-

Фото Сергея Шелега.