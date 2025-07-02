Жителей Молдовы ждет ценовой шок: Страну ожидает большой рост тарифов на электроэнергию

«В связи с тем, что с 1 июля 2025 г. в Румынии перешли на “рыночные цены” на электроэнергию, тариф для потребителей может стаь выше на 72%. В связи с тем, что Молдова ныне 100% электроэнергии импортирует из Румынии, нас также ожидают большие повышения тарифов. Ведь у нас свою долю добавляет “Энергоком”-прокладка. В связи с предстоящими повышениями тарифов и у нас, единственное пока решение — найти варианты обеспечения Кучурган природным газом для возобновления поставки электроэнергии правому берегу», — написал он на своей странице в соцсети.