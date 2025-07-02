Жителей Молдовы ждет ценовой шок: Страну ожидает большой рост тарифов на электроэнергию

Молдову ожидает большой рост тарифов на электроэнергию в связи с тем, что с 1 июля 2025 г. в Румынии перешли на «рыночные цены», а Молдова 100% электроэнергии импортирует из Румынии.
Такое мнение высказал эксперт в области экономики, экс-директор департамента реальной экономики Министерства экономики Дмитрий Барбалат, передает Noi.md.
«В связи с тем, что с 1 июля 2025 г. в Румынии перешли на “рыночные цены” на электроэнергию, тариф для потребителей может стаь выше на 72%. В связи с тем, что Молдова ныне 100% электроэнергии импортирует из Румынии, нас также ожидают большие повышения тарифов. Ведь у нас свою долю добавляет “Энергоком”-прокладка. В связи с предстоящими повышениями тарифов и у нас, единственное пока решение — найти варианты обеспечения Кучурган природным газом для возобновления поставки электроэнергии правому берегу», — написал он на своей странице в соцсети.
Эксперт отметил, что в кабинете министра труда и соцзащиты еще не в курсе повышения тарифов, хотя министр должен уже сейчас продумать возможность компенсации хотя бы частично стоимости электроэнергии, ведь от повышения и перехода «на рыночные цены» взвинтятся все цены.
"И сейчас как раз время, когда Минфин готовит проекты бюджетов на 2026 г. Из разговора понял, что им сейчас не до тарифов… Советник министра энергетики тоже еще не знаком с повышением тарифов на электроэнергию.
И руководство АО «Молдовагаз» также не может даже предположить, как найти резервы природного газа для Кучурган, для выработки электроэнергии для правого берега Днестра. Какой-то круговорот, в котором одни безответственные…" — посетовал Дмитрий Барбалат.
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