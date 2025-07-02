Караев: мы не случайно празднуем День Независимости 3 июля, освобождение от фашистов — судьбоносный момент

2 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Посылы Президента Беларуси Александра Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости — это краеугольные камни нашего достойного настоящего и мирного будущего. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев.
«Как сказал Президент, День Независимости в нашей стране мы празднуем наравне с Днем Победы. Это очень глубокий посыл. Огромное значение имеет, какую дату страна выбирает как главный государственный праздник. Как правило, это важнейшие события, имеющие историческое значение. Так, многие бывшие колонии отмечают как национальный праздник день освобождения от колониальной зависимости. Для Беларуси такой судьбоносный исторический момент знаменует освобождение от фашистского нашествия. Именно судьбоносный, ведь речь шла об экзистенциальной для нашего народа угрозе, и это уверенно и убедительно доказывает расследование Генеральной прокуратуры. Речь шла о геноциде народа. Именно как этнос белорусов хотели стереть с лица земли».
Конфликты в мире происходили и продолжают происходить, отметил Юрий Караев. Но здесь не просто велись военные действия. Уничтожались целые деревни со всеми жителями, массово погибали мирные, ни в чем не повинные люди. «Немецкие оккупанты это с нами делали целенаправленно, по разработанному плану, — подчеркнул глава региона. — Они нашу территорию завоевывали, чтобы немецкие бюргеры сидели на нашей земле. 75% белорусского коренного населения планировалось уничтожить или вывезти, 25% — оставить в обслуге. Они хотели стереть наш культурный код, язык, уничтожить нацию. Вот от этого уничтожения Красная армия Беларусь спасла. И сами белорусы сложа руки не сидели».
В пример Юрий Караев привел партизанку Раису Сидлову, которую поздравил с праздником накануне. В 14 лет она под Борисовом носила винтовку и гранаты. Рассказывала, как немцы их окружали, как они выживали, как мерзлую картошку ели. В мирное время она 20 лет трудилась в ОАО «Гродножилстрой». Но разве были бы у нас новостройки, вот эти современные микрорайоны и вся социальная инфраструктура, если бы в свое время не изгнали немцев с нашей земли? Немцы сопротивлялись до последнего, это был очень свирепый, опасный враг.
«Но мы победили, и теперь мы есть. Благодаря Красной армии — великим полководцам и простому солдату. И самим белорусским людям, которые не коллаборационировали с немцами. Это не парижане, достижением которых является, как я всегда говорю, сломать лифт на Эйфелевой башне. Это наши мальчишки, наши женщины. Это партизаны, которые гитлеровские гарнизоны рвали на части, пускали под откос поезда, отнимали у них продовольствие, боеприпасы. Настоящие непокоренные люди. Про это вчера Александр Григорьевич Лукашенко говорил, и это должна услышать и прочувствовать в первую очередь наша молодежь», — отметил председатель облисполкома.
Юрий Караев особо остановился на словах Президента о том, что главным оружием обороноспособности является преданность каждого стране. Это действительно самое главное оружие, если говорить о гибридной войне. Их планы были таковы: блокировать нас санкциями, прекратить все поставки, чтобы упала наша экономика. А потом вызвать недовольство населения, молодежи, вызвать раскол в обществе.
«Помните, на Всебелорусском собрании Александр Григорьевич спросил белорусов, готовы ли они за нашу независимость платить? Если народ готов платить за свою независимость, это и есть залог суверенитета», — считает глава Гродненского региона.
Президент сказал, что к концу года в Беларуси появится «Орешник». «Понятно, что это мощное оружие, которое оценили и мировые эксперты. И то, что он будет у нас, это сигнал всем: мы не сдадимся, как бы нас ни пугали. Правильно глава государства сказал: их 600 миллионов в Евросоюзе, и их только одно остановит — неприемлемые потери. Наша решимость идти до конца их остановит. Мы заплатим любую цену, но под чужим сапогом жить не будем», — резюмировал Юрий Караев. -0-