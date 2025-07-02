Караев: мы не случайно празднуем День Независимости 3 июля, освобождение от фашистов — судьбоносный момент

В пример Юрий Караев привел партизанку Раису Сидлову, которую поздравил с праздником накануне. В 14 лет она под Борисовом носила винтовку и гранаты. Рассказывала, как немцы их окружали, как они выживали, как мерзлую картошку ели. В мирное время она 20 лет трудилась в ОАО «Гродножилстрой». Но разве были бы у нас новостройки, вот эти современные микрорайоны и вся социальная инфраструктура, если бы в свое время не изгнали немцев с нашей земли? Немцы сопротивлялись до последнего, это был очень свирепый, опасный враг.