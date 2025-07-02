Образовательные программы с учетом специфики страны. Что БГУИР может предложить Ливии?

Зарубежному гостю рассказали об образовательных возможностях вуза, а также продемонстрировали передовые разработки учреждения. Итог мероприятия подвел ректор БГУИР Вадим Богуш: «Хотел бы отметить, что ливийского министра заинтересовал наш опыт в подготовке высококвалифицированных кадров, причем на всех уровнях образования. Мы договорились, что в ближайшее время к нам будет направлена делегация из экспертов для обсуждения перспектив взаимодействия. С ними мы проговорим направления подготовки, ее механизмы и те сферы, в которых заинтересовано ливийское правительство».