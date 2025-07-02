Образовательные программы с учетом специфики страны. Что БГУИР может предложить Ливии?

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр технологического образования правительства национальной стабильности Ливии Фарт Халил посетил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), передает корреспондент БЕЛТА.
Зарубежному гостю рассказали об образовательных возможностях вуза, а также продемонстрировали передовые разработки учреждения. Итог мероприятия подвел ректор БГУИР Вадим Богуш: «Хотел бы отметить, что ливийского министра заинтересовал наш опыт в подготовке высококвалифицированных кадров, причем на всех уровнях образования. Мы договорились, что в ближайшее время к нам будет направлена делегация из экспертов для обсуждения перспектив взаимодействия. С ними мы проговорим направления подготовки, ее механизмы и те сферы, в которых заинтересовано ливийское правительство».
Он также добавил, что БГУИР может создать образовательные программы для конкретной страны с учетом ее специфики. «У нас был опыт с Нигерией — мы готовили специалистов по информационным технологиям. Такой подход будет учитывать специфику, в том числе, образовательного фундамента той страны, из которой к нам приезжают студенты, чтобы сделать более эффективной их подготовку», — отметил ректор вуза.
Первый заместитель министра образования Беларуси Александр Баханович указал на то, что за время визита в нашу страну зарубежная делегация посетила несколько университетов. «В процессе посещения ливийским министром наших университетов уже возник ряд предложений по подписанию межуниверситетских соглашений, соответствующих дорожных карт, в которых мы пропишем академические обмены», — подчеркнул Александр Баханович. Он также сказал, что ливийская сторона готова существенно увеличить количество своих студентов, обучающихся в Беларуси. -0-