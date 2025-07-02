Аксенов назвал миграционную политику вопросом национальной безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Миграционная политика является сегодня вопросом национальной безопасности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, выразив мнение о необходимости ужесточения законодательства в этой сфере.
Аксенов в мае заявил, что собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения мигрантами гражданства РФ на основании трудовой визы и запрете ввоза ими в Россию своих семей. В среду Аксенов сообщил, что направляет предложения от властей Крыма по ужесточению миграционного законодательства в России в Госдуму и МВД РФ.
«Я думаю, что ни у кого из граждан Российской Федерации… не вызывает сомнений, что необходимо принимать меры по ужесточению миграционной политики. Уверен, что это вопрос в первую очередь касается даже не миграционной политики, это вопрос национальной безопасности… И считаю, вот еще раз говорю, что сегодня вопрос национальной безопасности — это номер один, это миграционная политика» , — сказал Аксенов на видео, размещенном в его Telegram-канале..
Глава Крыма выразил мнение, что полномочия по вопросам миграции в России должны быть сконцентрированы в едином органе власти с персональной ответственностью за принимаемые решения, а не «распылены» на множество министерств и ведомств.