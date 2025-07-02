Аксенов назвал миграционную политику вопросом национальной безопасности

«Я думаю, что ни у кого из граждан Российской Федерации… не вызывает сомнений, что необходимо принимать меры по ужесточению миграционной политики. Уверен, что это вопрос в первую очередь касается даже не миграционной политики, это вопрос национальной безопасности… И считаю, вот еще раз говорю, что сегодня вопрос национальной безопасности — это номер один, это миграционная политика» , — сказал Аксенов на видео, размещенном в его Telegram-канале..