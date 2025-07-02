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3 июля в Башкирии ограничат движение на одной из дорог

В Башкирии на два часа перекроют дорогу Бураево-Старобалтачево-Куеда.

Источник: Комсомольская правда

Завтра утром, 3 июля, в Татышлинском районе Башкирии на несколько часов перекроют участок. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

С 10:00 до 12:00 будет закрыто движение для всех видов транспорта на участке дороги Бураево-Старобалтачево-Куеда с 70 по 72 километр.

Причина будущих ограничений стало то, что на отрезке будут монтировать конструкции для скоростной автодороги Казань-Екатеринбург.

В дорожном ведомстве призвали учитывать грядущие ограничения при планировании поездок.

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