В Петербурге ограничили скорость электросамокатов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов и электровелосипедов, вслед за курьерами ограничили скорость передвижения на тротуарах и пешеходных зонах до 10 километров в час в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по транспорту.
Для курьеров новые правила передвижения на СИМ ввели 1 июля: скорость на тротуарах и пешеходных зонах была ограничена до 10 километров в час, было запрещено движение по ряду улиц и парков.
«Пользователи электросамокатов (в том числе арендованных), электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес, а также велосипедов, имеющих электродвигатель, теперь могут передвигаться на тротуарах, пешеходных дорожках и пешеходных зонах только со скоростью до 10 километров час», — говорится в сообщении.
Комитет отмечает, что с начала сезона пользования СИМ сотрудники выявили почти 17 тысяч нарушений при использовании арендованных электросамокатов в Петербурге.