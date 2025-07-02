Ректор ВГУ: День Независимости — это мощный духовный и нравственный ориентир для единения поколений

Она поделилась, что вынесла для себя несколько важных тезисов, которые на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, состоявшемся вчера в Минске, озвучил глава государства. «Президент сказал, что мы — наследники непокоренного народа, отвоевавшего Победу неимоверной ценой. В нашем университете это хорошо понимают и помнят. Петр Машеров, чье имя носит вуз, является для каждого студента примером мужества и самоотверженности. Мы не просто чтим вклад великих людей в развитие нашей страны, но и стараемся продолжить их дело, приумножить достояние страны, сделать ее сильнее и краше. И для всех белорусов это вопрос национального достоинства. Наши деды и прадеды выстояли, а нам нужно не посрамить их подвиги», — сказала Валентина Богатырева.