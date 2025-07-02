Ректор ВГУ: День Независимости — это мощный духовный и нравственный ориентир для единения поколений

2 июля, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Связь Дня Независимости с подвигом белорусского народа в Великой Отечественной войне неразрывна — благодаря стойкости и героизму наших предков была сокрушена нацистская угроза. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась ректор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова Валентина Богатырева.
Говоря о предстоящем празднике, олицетворяющем суверенитет и силу страны, Валентина Богатырева подчеркнула, что он для каждого белоруса является особенным. «День Независимости Беларуси — это не просто торжественное празднование, а глубокое напоминание о неоценимом вкладе белорусов в победу над фашизмом. Связь этого праздника с подвигом белорусского народа в Великой Отечественной войне неразрывна: именно благодаря стойкости, мужеству и героизму наших предков была сокрушена нацистская угроза. Миллионные людские потери, которые понесла наша земля в военные годы, невосполнимы. Однако подвиг поколения победителей лег в основу возрождения государства и формирования национальной идентичности», — отметила руководитель вуза.
Она поделилась, что вынесла для себя несколько важных тезисов, которые на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, состоявшемся вчера в Минске, озвучил глава государства. «Президент сказал, что мы — наследники непокоренного народа, отвоевавшего Победу неимоверной ценой. В нашем университете это хорошо понимают и помнят. Петр Машеров, чье имя носит вуз, является для каждого студента примером мужества и самоотверженности. Мы не просто чтим вклад великих людей в развитие нашей страны, но и стараемся продолжить их дело, приумножить достояние страны, сделать ее сильнее и краше. И для всех белорусов это вопрос национального достоинства. Наши деды и прадеды выстояли, а нам нужно не посрамить их подвиги», — сказала Валентина Богатырева.
Она добавила, что сказанные Александром Лукашенко слова определяют вектор развития государства. «Они имеют глубокое значение для формирования справедливого и устойчивого миропорядка в условиях современной реальности. Они стали открытым и взвешенным ответом на вызовы времени, подчеркнув необходимость сохранения суверенитета, укрепления национального единства и следования принципам исторической преемственности. Президент подчеркнул, что Беларусь под чистым небом является целью всей политики государства и образом будущего, к которому все стремятся. Каждый из нас на местах подтверждает это созидательным трудом, стремлением создать прочный фундамент, на котором будет строиться процветание наших детей и внуков», — выразила ректор свою точку зрения.
Валентина Богатырева считает, что День Независимости является нерядовым государственным праздником. «Это мощный духовно-нравственным ориентир, объединяющий поколения. Память о подвиге предков и сохранение мира на территории процветающей Беларуси выступают важнейшими национальными ценностями, своего рода народными скрепами, которые обеспечивают общественную целостность. И неудивительно, что мы отмечаем этот праздник, как День Победы — торжественно и с благодарностью в сердце за мир в нашей стране», — подытожила она. -0-