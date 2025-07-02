«Белтелеком» предоставит бесплатные междугородные звонки ветеранам 3 июля

С 0.00 до 24.00 3 июля междугородные звонки с квартирных телефонов автоматически будут предоставлены Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также гражданам, участвовавшим в разминировании территорий в 1943—1945 годах, награжденным за труд и службу в тылу, работавшим на объектах противовоздушной обороны и других военных сооружениях в прифронтовых зонах. Воспользоваться услугой смогут также члены экипажей судов, интернированных в начале войны, жители блокадного Ленинграда, имеющие соответствующие награды, и инвалиды с детства, чьи увечья связаны с военными действиями.