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«Белтелеком» предоставит бесплатные междугородные звонки ветеранам 3 июля

Как уточнили в «Белтелекоме», акция не распространяется на звонки в сотовые сети, доступ в Интернет и платные справочно-информационные услуги.

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белтелеком» предоставит бесплатные междугородние телефонные звонки ветеранам Великой Отечественной войны в период празднования Дня Независимости Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

С 0.00 до 24.00 3 июля междугородные звонки с квартирных телефонов автоматически будут предоставлены Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также гражданам, участвовавшим в разминировании территорий в 1943—1945 годах, награжденным за труд и службу в тылу, работавшим на объектах противовоздушной обороны и других военных сооружениях в прифронтовых зонах. Воспользоваться услугой смогут также члены экипажей судов, интернированных в начале войны, жители блокадного Ленинграда, имеющие соответствующие награды, и инвалиды с детства, чьи увечья связаны с военными действиями.

Как уточнили в «Белтелекоме», акция не распространяется на звонки в сотовые сети, доступ в Интернет и платные справочно-информационные услуги. -0-