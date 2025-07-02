Начался капремонт Самарской городской больницы № 10

Новостью поделился в личном телеграм-канале губернатор Вячеслав Федорищев, пояснив, что получал от подписчиков множество нареканий на состояние этого учреждения, особенно его стационарных отделений.
В терапевтическом отделении на улице Бакинской начались демонтажные работы. Здесь всё планируется привести в порядок до конца 2025 года.
В текущем году планируется отремонтировать также второй и третий этажи поликлинического отделения на улице Медицинской, 4, а первый этаж поликлиники будет отремонтирован в 2026-м году.
Также идут проектные работы перед продолжением ремонта в гинекологическом и хирургическом отделениях этой горбольницы № 10, который намечено провести в следующем году.
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