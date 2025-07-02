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Новак Джокович заявил, что любой успех белоруски Арины Соболенко должен быть приписан ему

Джокович заявил, что любой успех белоруски Соболенко должен быть приписан ему.

Источник: Комсомольская правда

Самый титулованный теннисист мира серб Новак Джокович сказал о том, что после тренировки с ним и нескольких советов, любой успех белоруски Арины Соболенко должен быть приписан ему, пишет puntodebreak.com.

2 июля Арина Соболенко выиграла матч второго круга Уимблдонского турнира у чешки Мари Бузковой. А намедни Новак Джокович раскрыл детали беседы с Соболенко, которая у них состоялась во время одной из тренировок. Это было еще до старта турнира.

— Это была моя первая тренировка с ней, — сказал Новак. — Я бы сказал, что любой ее успех с этого момента должен быть приписан мне, — засмеялся он. — Шутки в сторону, у нас прекрасные отношения. Я знаю, что за ней стоит отличная команда. Я не удивлен, что у нее все так хорошо.

После того, как Соболенко критиковали за излишнюю откровенность и несдержанность в отношении Коко Гауфф, поддержка Джоковича важна.

— Мне нравится ее личность и то, как она совмещает свои интересы вне корта с ее яростью как соперницы на корте. Она заслуживает быть номером один, она очень последовательна, — сказал Новак.

Джокович еще сообщил, что после их совместной тренировки Арина задала ему пару вопросов:

— Я всегда рад поделиться своими мыслями с кем-то. Я делал это много раз с товарищами по команде. То, о чем мы говорим, останется между нами, и я надеюсь, что это будет полезно для нее, даже если она уже слышала это раньше. Может быть, услышав это от меня, она по-другому это воспримет. Мне льстит, что первая ракетка мира приходит ко мне и просит совета. Я нахожусь в привилегированном положении.

Прочитайте, что произошло после победы Соболенко над Бузковой на Уимблдоне: «Лучше держаться подальше».