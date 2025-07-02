Новак Джокович заявил, что любой успех белоруски Арины Соболенко должен быть приписан ему

— Я всегда рад поделиться своими мыслями с кем-то. Я делал это много раз с товарищами по команде. То, о чем мы говорим, останется между нами, и я надеюсь, что это будет полезно для нее, даже если она уже слышала это раньше. Может быть, услышав это от меня, она по-другому это воспримет. Мне льстит, что первая ракетка мира приходит ко мне и просит совета. Я нахожусь в привилегированном положении.