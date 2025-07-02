Боец «Албанец» сообщил о применении винтовки «Возмездие» против «Баба-Яги»

Снайпер 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» с позывным «Албанец» рассказал о противодействии вражеским дронам.
Военнослужащий продемонстрировал винтовку Лобаева «Возмездие», которая способна поражать цели на дистанции до 1600 метров. На сегодняшний день её основная задача — борьба с беспилотниками ВСУ типа «Баба-Яга».
«Оружие серьёзное, требует подготовки и времени на установку», — приводит слова «Албанца» Минобороны России.
Он сообщил, что приходится либо заманивать тяжёлый дрон на заранее оборудованную позицию, либо выслеживать место его появления.
«Однажды с хорошо подготовленной позиции удалось сбить эту махину с расстояния около 300 м. “Баба-Яга” зависла в воздухе, выискивая цель. Попасть в неё при движении довольно трудно, тут важен расход боеприпасов. Если с первого выстрела попадёшь в двигатель, и произойдёт возгорание, это настоящая удача», — рассказал «Албанец».
Он добавил, что обычно же на одну «Бабу Ягу» уходит около десятка патронов.
Снайпер добавил, что основными качествами в его деле являются внимательность и умение приблизительно определять расстояние до цели.
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