Наркотический мармелад в багаже туриста смогла найти только егоза

Провоз мармелада с наркотическими веществами через таможенную границу России может обернуться для жителя столицы заключением на довольно серьезный срок. Обнаружить нелегальный груз помогла помощница таможенников, служебная собака по кличке Егоза.
Поездка в Таиланд закончилась для российского туриста довольно неудачно. По прилете в Москву, в аэропорт «Шереметьево», он дождался своего багажа, а во время прохода через «зеленый» коридор его задержали таможенники. Дело в том, что чемодан с необычным грузом интересовал не только туриста: интерес к нему проявила и служебная собака таможенников. Уже на ленте выгрузки она почуяла неладное и «сообщила» об этом сотрудникам Федеральной таможенной службы. Кстати, сегодня у Егозы праздник — Международный день собак. При выходе из аэропорта гражданина задержали и досмотрели его багаж.
Как сообщили «МК» в пресс-службе шереметьевской таможни, в багаже мужчины был обнаружен мармелад, начиненный тетрагидроканнабинолом, веществом, содержащимся в конопле. В России оборот наркотика запрещен, поэтому мужчина был задержан и передан полиции. Запрещенное лакомство было в баночке с надписью BUDS (можно, в частности, перевести как «бутончики» или «приятели»).
В свое оправдание житель столицы утверждал, что купил мармелад случайно, в обычном магазине Бангкока, и даже не подозревал, что там наркотик. Общий вес находки таможенников — 22 грамма. Так как большая часть груза — это желирующее вещество, то считать размер наркотика крупным нельзя. Тем не менее наказание за контрабанду наркосредства грозит довольно суровое — от трех до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Сейчас контрабандист находится под домашним арестом.