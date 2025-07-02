Наркотический мармелад в багаже туриста смогла найти только егоза

Поездка в Таиланд закончилась для российского туриста довольно неудачно. По прилете в Москву, в аэропорт «Шереметьево», он дождался своего багажа, а во время прохода через «зеленый» коридор его задержали таможенники. Дело в том, что чемодан с необычным грузом интересовал не только туриста: интерес к нему проявила и служебная собака таможенников. Уже на ленте выгрузки она почуяла неладное и «сообщила» об этом сотрудникам Федеральной таможенной службы. Кстати, сегодня у Егозы праздник — Международный день собак. При выходе из аэропорта гражданина задержали и досмотрели его багаж.